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среда, 25 сентября 2019 00:43

Зеленский и Меркель обсудили встречу в "нормандском формате"

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Зеленский и Меркель обсудили встречу в &quot;нормандском формате&quot;
Зеленский встретился с Меркель. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили состояние подготовки к встрече "нормандской четверки".

Встреча лидеров двух стран состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-центр Офиса президента Украины.

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о безопасности ситуацию на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста недалеко от Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает быть последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Востоке политико-дипломатическим путем.

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Меркель отметила, что поддержка усилий Украины, направленных на установление мира, со стороны Германии является неизменной. Лидер ФРГ подчеркнула важность тщательной подготовки "нормандской встречи".

"Нормандская четверка", "нормандский формат" — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общения лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко предположил, что наиболее вероятно, что встреча "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) состоится в середине октября, в Париже.

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