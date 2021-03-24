Здоровье Навального в колонии ухудшается с каждым днем

Навальному стало плохо в колонии. Фото: Reuters

У российского оппозиционера Алексея Навального в колонии значительно ухудшилось здоровье.

Об этом сообщила его адвокатка Ольга Михайлова, пишет Meduza.

"Вчера у него начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина. Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему не стало", - прокомментировала женщина.

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По словам Михайловой, адвокаты находятся возле колонии, но их не пускают внутрь под предлогом "режимных мер".

По мнению соратника Навального Леонида Волкова, оппозиционер может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии это скрывает.

Сторонники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального планируют провести самую масштабную акцию в истории современной России.