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Ждет тюрьма - в Минюсте Грузии отреагировали на готовность Саакашвили стать премьером

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Ждет тюрьма - в Минюсте Грузии отреагировали на готовность Саакашвили стать премьером
Саакашвили пригрозили тюрьмой. Фото: ТСН

Председателю исполкома Нацсовета реформ в Украине, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в случае его возвращения в эту страну грозит тюрьма.

"Если Саакашвили вернется, его задержание, исходя из статуса, состоится на границе, и потом он понесет наказание. Он не сможет спровоцировать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами. Сегодняшняя тюрьма управляется высшими международными стандартами. В Саакашвили будет лучшее питания. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами", - заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в эфире грузинского телеканала" Рустави 2 ".

Также она назвала Саакашвили "легкомысленным криминалом", который "романтично вспоминает о своих ошибках, которые в действительности являются тяжелыми преступлениями".

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7 сентября партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии. Впоследствии Саакашвили согласился на такое предложение, заявив, что готов стать "переходным" премьером.

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