Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага

В столице Латвии Риге цветами украинского флага подсветили здание Министерства иностранных дел.

Фото опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Здание подсветили сине-желтым в память о годовщине массового расстрела на ул. Институтской участников Майдана и для демонстрации солидарности с Украиной в нынешней ситуации.

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"Восемь лет назад храбрые украинцы и украинки боролись за свою свободу. Латвия присоединяется к украинским друзьям в памятный День Героев Небесной сотни. Украина - великая страна, вы боретесь за свободу и независимость и вы победите. Латвия есть и всегда будет на вашей стороне", - написал Ринкевичс.

Автор: Edgars Rinkēvičs Здание МИД Латвии подсветили сине-желтыми цветами

Финский хоккейный клуб после победы выразил слова поддержки Украине. Хоккеисты посвятили свою победу Украине, опубликовав сообщение в Facebook. "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной", - говорится в сообщении. Играл финский хоккейный клуб против сборной России.