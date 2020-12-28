Завершили строительство Северного потока-2 в Германии

В середине января планируют начать укладку труб в исключительной экономической зоне Дании. Фото: Reuters

В исключительной экономической зоне Германии завершили строительство участка трубопровода Северный поток-2.

Его протяженность составила 2,6 км. Об этом сообщает DPA.

Как отмечается, в середине января ожидается начало укладки труб по двум параллельным веткам газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании.

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В Nord Stream 2 AG отметили, что о планах "проинформируют в срок".

"О других деталях мы не можем сообщить", - рассказали в компании.

В США ужесточат санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции предусматривают ограничения для страховых и сертификационных фирм.