Завершили строительство самого высокого дома в ЕС

Высота здания составляет 187 метров. Фото: theguardian

В испанском городе Бенидорм, который является одним из самых популярных туристических направлений в Европе, завершили строительство небоскреба Intempo.

Это самый высокий многоквартирный дом в Европейском Союзе. Его высота составляет 187 метров, сообщает The Guardian.

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Башни-близнецы дома также имеют самый быстрый лифт в Испании, который поднимается со скоростью 4,2 метра в секунду и может подняться на верхний этаж за 52 секунды.

В Нью-Йорке открыли остров-парк Литл-Айленд. Он расположен на 132 бетонных колоннах, которые вкопанные в дно реки Гудзон. Площадь парка составляет около 10 тысяч квадратных метров. На территории есть три сцены для спектаклей. С июня по сентябрь в Литл-Айленде уже запланировано 500 мероприятий.