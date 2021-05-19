Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото

Фото: LUISA AZZOLINI

Во время реконструкции водохранилища в Италии обнаружили руины села, затонувшего десятки лет назад. Речь идет об озере Резия.

Ранее там находилось село Курон, которое затопило в 1950 году, пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Италии заявили об эффективности вакцинации: количество заболеваний резко снизилась

Поселение затопило, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию. На тот момент там было около 160 домов, которые оказались под водой.

Жители Курона вынуждены были переселиться в соседнее село. Однако среди них нашлись смельчаки, которые решили переехать в новое поселение, появившееся на берегу созданного озера. Когда озеро временно осушили, местные жители увидели остатки Курона, в котором когда-то жили сотни людей.

Это место остается популярным среди туристов, которые приезжают сюда летом и зимой.

В Тоскане, Италия, женщине случайно укололи шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.