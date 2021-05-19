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среда, 19 мая 2021 16:14

Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
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Поселок Курон вынырнул из-под воды.
Фото: LUISA AZZOLINI
Поселок Курон вынырнул из-под воды.
Поселок Курон вынырнул из-под воды.

Во время реконструкции водохранилища в Италии обнаружили руины села, затонувшего десятки лет назад. Речь идет об озере Резия.

Ранее там находилось село Курон, которое затопило в 1950 году, пишет BBC.

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Поселение затопило, когда власти решили создать на этом месте гидроэлектростанцию. На тот момент там было около 160 домов, которые оказались под водой.

Жители Курона вынуждены были переселиться в соседнее село. Однако среди них нашлись смельчаки, которые решили переехать в новое поселение, появившееся на берегу созданного озера. Когда озеро временно осушили, местные жители увидели остатки Курона, в котором когда-то жили сотни людей.

Это место остается популярным среди туристов, которые приезжают сюда летом и зимой.

В Тоскане, Италия, женщине случайно укололи шесть доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

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19
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