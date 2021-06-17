Засуха может стать новой пандемией: в ООН бьют тревогу

В ООН сообщили об угрозе, которую несет мировая засуха. Фото: Euronews

В ООН заявили, что вред от дефицита воды и засухи в мире может конкурировать с пандемией COVID-19.

Засуха уже нанесла экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов в период с 1998 по 2017 год, сообщают в ООН, передает Reuters.

"Засуха на грани, чтобы превратится в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения", - сказала спецпредставитель ООН Мами Мизутори.

Сейчас глобальное потепление усилило засухи на юге Европы и в Западной Африке. Число жертв может "резко возрасти", если мир не будет действовать. Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом веке. Засуха, как и пандемия, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

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"Это может косвенно повлиять на страны, которые в действительности не переживают засуху, путем нехватки продовольствия и роста цен на продовольствие", - отметила Мизутори.

При этом ООН ожидает более частые и сильные засухи в Африке, Центральной и Южной Америке, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

В ООН отметили, что засуху частично вызывает неправильное пользование землей.

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