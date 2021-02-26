Застрелили шведского премьера

Премьер Улоф Пальме / Wikipedia

28 февраля 1986-го двумя выстрелами в центре Стокгольма убили премьера Швеции Улофа Пальме - авторитетного в мире политика, главу международной неправительственной организации "Независимая комиссия по вопросам разоружения". Убийца скрылся с места преступления. До сих пор нет абсолютной уверенности, кто стоял за этим преступлением.

Пальме был важной фигурой во внутренней и международной политике с 1960-х. Он проводил политику неприсоединения к сверхдержавам, что сопровождалось поддержкой многочисленных национально-освободительных движений в странах Третьего мира после деколонизации, включая наиболее противоречивую - экономическую поддержку ряда правительств стран Третьего мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швеция запретила въезд жителям Норвегии

Пальме стал первым главой правительства западной страны, посетившим Кубу после революции, где выступая в Сантьяго, похвалил кубинских и камбоджийских революционеров.

Будучи частым критиком внешней политики США и СССР, жестко критиковал их "империалистические амбиции". Также критиковал испанского лидера Франциско Франко, советского Леонида Брежнева, португальского Антонио де Салазара, чехословацкого Густава Хусаку, а также южно-африканских Джо Ворстера и Питера Виллема Боту.

Его осуждение бомбардировки вьетнамской столице Ханое в 1972-м, и сравнение действий США с концлагерем "Треблинка", привело к временному замораживанию отношений между Швецией и США.

Убийство Пальме на улице Стокгольма 28 февраля 1986-го было первым убийством национального лидера в Швеции после убийства короля Густава III в 1792 году. Оно оказало большое влияние на всю Скандинавию.

Убийцей признали местного, ранее судимого наркомана Кристера Петтерссона. Его сначала осудили за убийство в местном суде, но позже приговор был обжалован в апелляционном суде.

10 июня 2020-го шведские прокуроры заявили, что убийцей был Стиг Энгстрем. Несмотря на то, что Энгстрем покончил жизнь самоубийством в 2000 году, власти также объявили о закрытии дела о смерти Пальме.

Энгстрем отрицательно относился к премьеру, у него были финансовые проблемы и он злоупотреблял алкоголем. Но, по словам главного прокурора Кристера Петерсона, следователи так и не назвали четких мотивов Энгстрема для убийства Пальме.