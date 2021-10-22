Застреленная Болдуином оператор могла снять собственную смерть

Галина Гатчинс училась киноискусству в Калифорнии. В течение последних пяти лет активно работала на голливудских проектах. Фото: instagram.com/halynahutchins

42-летняя Галина Хатчинс, которую во время съемок фильма "Ржавчина" в американском штате Нью-Мексико застрелил голливудский актер Алек Болдуин, могла снять собственную смерть.

Камера должна была фиксировать все, что происходило с момента рокового выстрела до того, как ее выключили после ранения оператора, рассказал коллега оператора-украинки режиссер Алексей Федосов, передает ВВС.

"Это произошло во время съемки кадра. Скорее всего, Галина могла снять собственную смерть", - говорит Федосов.

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В США у кинематографистки остались муж и маленький сын.

"Галина Хатчинс была светлым человеком. Ее все любили. У нее был прекрасный творческий подход. Но прежде всего она была замечательной мамой", - вспоминает Федосов.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".