Засняли оленя с оторванной головой на рогах

В Японии на острове Хоккайдо очевидцы засняли на видео оленя, у которого в рогах застряла оторванная голова его противника.
Кадры с результатом смертельной схватки двух оленей быстро распространили в соцсетях. Рога животного-победителя намертво сцеплены с оторванной головой сородича.
Некоторые пользователи сети сравнили кадры с фильмами ужасов, но подобное действительно имеет место в природе.
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Зоологи утверждают, что такое происходит осенью, когда животные борются за самок или территорию. Самцы устраивают жестокие поединки, и победителям часто приходится месяцами ходить с оторванной головой противника, пока та не сгниет и не отпадет.
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В экопарке под Киевом бизоны и зубр набросились на посетителей. Разгневанные животные повредили автомобиль.
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