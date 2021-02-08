Засняли оленя с оторванной головой на рогах

Некоторые пользователи Сети сравнили увиденное с фильмами ужасов. Фото: 9gag.com

В Японии на острове Хоккайдо очевидцы засняли на видео оленя, у которого в рогах застряла оторванная голова его противника.

Кадры с результатом смертельной схватки двух оленей быстро распространили в соцсетях. Рога животного-победителя намертво сцеплены с оторванной головой сородича.

Некоторые пользователи сети сравнили кадры с фильмами ужасов, но подобное действительно имеет место в природе.

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Зоологи утверждают, что такое происходит осенью, когда животные борются за самок или территорию. Самцы устраивают жестокие поединки, и победителям часто приходится месяцами ходить с оторванной головой противника, пока та не сгниет и не отпадет.

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