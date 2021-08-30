Зарядное устройство для телефона убило 2-летнего ребенка

Зарядное устройство убило ребенка. Фото: depositphoto.com

В Бразилии в муниципалитете Эррера 2-летняя Сара Альвес дотронулась до зарядного устройства телефона и погибла.

Об этом сообщило издание The Mirror.

Девочка случайно коснулась зарядки и получила мощный удар током. Ребенка госпитализировали.

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Медики сделали все возможное, но не смогли спасти Сару.

Полиция начала расследование инцидента. Пока неизвестно, было ли зарядное устройство подключено к телефону.

Во Франции 41-летний мужчина нашел дома трупы детей. У него внезапно умерла жена от рака. После ее смерти он решил провести генеральную уборку в доме и гараже. Мужчина разбирал вещи в шкафу и обнаружил внутри останки ребенка. Сразу вызвал полицию.