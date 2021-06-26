Запустили первое в мире предприятие по производству искусственного мяса

В Израиле начали изготавливать искусственное мясо в промышленных масштабах. Фото: Israel Hayom

В израильском городе Реховот открыли первое в мире предприятие по промышленному выращиванию искусственного мяса.

Они установили биореакторы для производства мяса на основе клеток, которые никогда не были частью живого организма, сообщает Israel Hayom.

Стартап сможет производить более 500 кг культивируемого мяса в день. Из такого количества можно сделать 5 тыс. гамбургеров. Сейчас завод может производить культивируемое куриное мясо, свинину и баранину без использования сыворотки животных или генетической модификации. Планируют начать выпуск говядины.

"После демонстрации того, как культивируемое мясо может достичь уровня себестоимости быстрее, чем ожидалось, это производство действительно изменит ситуацию на рынке", - сообщил основатель Future Meat Technologies Яков Нахмиас.

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Future Meat Technologies планируют начать продавать мясо в США до 2022 года.

Корпорация McDonald's начала продавать бургеры McPlant с котлетой из растительного мяса. Ее разработали совместно с компанией Beyond Meat. Речь идет о замене говядины, но впоследствии в McDonald's может появиться и альтернативная курятина.