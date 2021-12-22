Запуск украинского спутника перенесли

Спутник "Січ-2-30" получил частоту и орбиту. Фото: space.com.ua

Запуск в космос украинского спутника "Січ-2-30" перенесли на 13 января 2022 года. Аппарат улетит на орбиту в составе миссии Transporter 3.

Об этом написал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в Facebook.

Ранее планировалось, что запуск в космос состоится 10 января.

"20 декабря ГП КБ "Южное" и нидерландская компания Isilaunch подписали протокол завершения интеграции "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X. В то же время компания SpaceX сообщила о переносе запуска миссии с 10 на 13 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В октябре спутник "Січ-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Он уже прошел испытание.

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Первый за последние 10 лет украинский спутник, который полетит в космос, 8 декабря отправили грузовым самолетом на пусковую площадку в США. Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины на КБ "Южное".