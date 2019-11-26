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вторник, 26 ноября 2019 15:17

Запуск "Северного потока-2" могут сорвать - Зеркаль

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Запуск &quot;Северного потока-2&quot; могут сорвать - Зеркаль
Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год. Фото: 5 канал

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" могут сорвать санкции США.

"Санкции действительно могут помочь не допустить запуск газопровода. Особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу", - заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает "Укрінформ".

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По ее словам, это дополнительный аргумент для Украины в переговорах.

Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода "Северный поток-2" в американский оборонный бюджет на 2020 год.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

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