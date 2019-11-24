Конгресс подготовил законопроект о санкциях строителям "Северного потока-2"

США наложат санкции на "Северный поток-2". Фото: Укринформ

Конгресс США подготовил законопроект к бюджету национальной обороны на 2020 год, который предполагает введение санкций в отношении компаний, причастных к строительству газопровода Nord Stream 2. Об этом

"Обязательный для Конгресса законопроект об оборонной политике – это способ остановить проект президента России Владимира Путина по поставке природного газа в Европу на 11 миллиардов долларов США по новому трубопроводу из России в Германию", - заявил председатель комитета по внешним связям Сената Джим Риш в кулуарах Галифакского международного форума безопасности, сообщает Defense News.

По его мнению, санкции убедят строительные компании, участвующие в строительстве газопровода Nord Stream 2, прекратить работу над проектом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США заявили, что санкции для задержки "Северного потока - 2", будут тормозить агрессию РФ

"Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции будут введены в действие, компании прекратят работу, и россиянам придется искать другой способ сделать это, если они смогут", - сказал Риш.

Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш сказал, что он близок к "Акту о защите энергетической безопасности Европы", который был принят Комитетом по международным отношениям в июле. Этот законопроект будет налагать санкции на компании, эксплуатирующие суда, прокладывающие трубы для газопроводов Nord Stream 2 и TurkStream.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.