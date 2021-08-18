Западные страны продолжают эвакуацию своих граждан

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Более 2200 западных дипломатов и других гражданских эвакуировали из Афганистана военными рейсами после того, как талибы захватили столицу Кабул.

Талибы заявили, что хотят мира и не будут мстить старым врагам, а также будут уважать права женщин в рамках исламского права. Но тысячи афганцев, многие из которых на протяжении 20 лет помогали иностранным силам под командованием США, не верят им и отчаянно пытаются убежать из страны. Об этом пишет Reuters.

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Неизвестно, сколько афганцев среди 2200 эвакуированных. Также неясно, включает ли это число более 640 афганских мужчин, женщин и детей, которые вылетели в воскресенье, 15 августа, на военном самолете США.

Великобритания заявила, что ей удавалось вывезти около 1 тыс. человек, Германии - 130 человек, Франции - 25 граждан и 184 афганца, а Австралия сообщила, что 26 человек прибыли первым рейсом из Кабула.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане заявил, что талибы заверили ООН, что те могут продолжать гуманитарную работу в стране, которая страдает от сильной засухи.

ЕС заявил, что будет сотрудничать с талибами только в том случае, если они будут уважать основные права человека, в том числе права женщин.

Многие афганцы скептически относятся к обещаниям талибов. Некоторые кажут, что могут только подождать и посмотреть.

"Моя семья жила при талибах, и, возможно, они действительно хотят измениться или изменились. Но только время покажет, и это станет ясно скоро", - сказала владелец ателье по пошиву одежды для женщин в Кабуле.

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон заявили, что договорились провести виртуальную встречу лидеров "Большой семерки" на следующей неделе для обсуждения общей стратегии и подхода к Афганистану.

Лидеры "талибов", которые 15 августа захватили власть в Афганистане, будто бы пригласили в страну террористов из "Аль-Каиды".