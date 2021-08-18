Талибы приглашают в Афганистан "Аль-Каиду"

"Талибан" пригласил в Афганистан террористов "Аль-Каиды". Фото: Reuters

Лидеры исламистского движения "Талибан", которые 15 августа захватили власть в Афганистане, пригласили в страну террористов из "Аль-Каиды".

Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на отчет министерства обороны США.

Талибы предложили террористам свои территории, чтобы создать в Афганистане "колыбель джихада".

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20-летняя военная миссия США и их союзников в стране сошла на нет. Кампанию начали в ответ на теракт 11 сентября 2001 года.

"Аль-Каиду" удалили из Афганистана. Но после захвата власти талибами, они снова могут вернуться на территорию страны.

"Талибан" продолжал поддерживать отношения с "Аль-Каидой". Они предложили террористам убежище в Афганистане", - говорится в документе.

Террористическая группировка ИГИЛ также воспользовалось выводом войск США и союзников из Афганистана.

Сейчас в Пентагоне отказались комментировать ситуацию.

15 августа 2021-го боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. Представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил о завершении войны в Афганистане.