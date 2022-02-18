Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ

Россия лжёт об отводе войск от украинских границ, а американские высокие чиновники и разведка дальше говорят о возможной скорой новой агрессии РФ против Украины. Также возобновились активные боевые действия на Донбассе, и пророссийские боевики обстреляли, в частности, детский сад. А издания The Wall Street Journal проанализировало, как может выглядеть российское вторжения с поражениям ракетами целей по всей Украине и быстрой атакой наземных войск. В последние недели западные медиа очень много пишут и передают об Украине. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Байден предупредил - Россия собирается вторгнуться в Украину в ближайшие дни", The Financial Times, Великобритания

Джо Байден предупредил, что Россия находится на грани вторжения в Украину в течение "нескольких дней". Он заявил, что Кремль занимается "провокацией под ложным именем, чтобы иметь предлог для вторжения".

Инциденты на Донбассе, опасается Запад, будут использованы как предлог для российской военной агрессии

Байден выступил с заявлениями, когда Киев и Москва обвинили друг друга в столкновениях на Донбассе. Инциденты там, опасается Запад, будут использованы как предлог для скоординированной российской военной агрессии.

Россия вновь заявила об угрозе принять "меры военно-технического характера" после того, как пожаловалась, что США "исказили" проект предложений, выдвинутых Москвой для устранения ее опасений по поводу безопасности.

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Госсекретарь Энтони Блинкен пригласил российского коллегу Сергея Лаврова встретиться в Европе на следующей неделе, чтобы подготовить возможный саммит для решения "взаимных проблем безопасности". Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия назвала возможные даты встречи с Блинкеном в конце следующей недели. На это США согласились при условии, что Россия не вторгнется в Украину.

"Если они вторгнутся в ближайшие дни, станет ясно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии", - написал Прайс в Twitter.

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Выступая в четверг в Белом доме, Байден дал мрачную оценку ситуации, отметив, что существует "очень высокий риск" российского вторжения.

"У нас есть все признаки, что они готовы напасть на Украину. Чувствую, это произойдет в ближайшие несколько дней", - сказал он.

Хотя Байден заявил, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, его слова отражают растущий пессимизм западных столиц и более воинственную риторику Москвы.

Автор: Reuters Украинские военные на позициях возле линии фронта с поддерживаемыми Россией боевиками во время визита президента Зеленского в Донецкую область, 17 февраля

Блинкен повторил предупреждения Байдена о неминуемой атаке России на Украину, заявив в Совете Безопасности ООН, что это будет согласованная атака с участием "сухопутных войск, самолетов, кораблей" и кибератак на важные украинские учреждения.

Россия заявила, что готова обсуждать другие вопросы, такие как контроль над вооружениями, но только в рамках основных претензий к НАТО, которые, по мнению западных лидеров, неприемлемы.

Автор: Reuters Внутренний вид на детский сад, который пострадал в результате обстрела пророссийских боевиков, Станица Луганская, 17 февраля

Ранее в четверг украинская армия заявила, что "российские оккупационные силы", контролирующие отдельные восточные регионы страны, обстреляли более 20 объектов, в том числе детский сад в Луганской области. В результате, двое мирных жителей получили ранения. Москва обвинила Украину в эскалации, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обстрел "вызывал очень и очень серьезную озабоченность".

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения, назвав произошедшее "провокационным обстрелом". Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что сообщения о "предполагаемой ненормальной военной деятельности" Украины на Донбассе - "вопиющая попытка российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения".

Белый дом назвал утверждение Кремля о выводе войск "ложью" и обвинил Россию в увеличении военного присутствия на 7000 человек

Усиление боевых действий на Донбассе случилось на фоне того, что США, Великобритания и НАТО на этой неделе опровергли заявления России, что она отводит часть сил от границ с Украиной. Белый дом назвал утверждение Кремля о выводе войск "ложью" и обвинил Россию в увеличении военного присутствия в регионе примерно на 7000 человек за последние дни.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад раздувает "истерию", обвиняя Москву в том, что она не выводит войска.

Россия приказала заместителю главы дипмиссии США в Москве Барту Горману покинуть страну, а Госдеп назвал высылку "неспровоцированной".

"Американская разведка доказывает, что вывод российских войск - уловка", The Washington Post, США

Чиновники США получили разведданные, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной - преднамеренная уловка, чтобы ввести в заблуждение Штаты и другие мировые державы.

Слабый оптимизм, что конфликта можно избежать, возник когда россияне дали понять, что начнут выводить более 150 тыс. военных, которых сосредоточили на границе с Украиной. Это объявление сопровождалось подготовленными Кремлем видеороликами, на которых, как они утверждали, танки и другая тяжелая техника покидают приграничные районы на железнодорожном транспорте. США считают, что это была попытка замаскировать истинные намерения России.

Россия продолжает военные учения в Белоруссии, недалеко от границ с Украиной. Они могут стать прикрытием для вторжения. Учения должны завершиться в воскресенье.

Россия под чужим именем будет использовать химическое вещество, которое обездвижит жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы убили их

Двое официальных лица США заявили, что есть разведданные, указывающие, что Россия под чужим именем будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев.

Администрация Байдена обнародовала спутниковые снимки, на которых видно передвижение российских войск. Коммерческие спутниковые компании, и независимые следователи подтвердили информацию.

Автор: Reuters Люди на митинге «Мы с Украиной» возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, 17 февраля

Выступая в Совбезе ООН, Блинкен перечислил страшные возможности, которые Россия может использовать в качестве предлогов для вмешательства, включая организацию атаки с использованием химического оружия.

Российские действия под ложным именем могут включать "сфабрикованный теракт на территории России", фальшивые массовые захоронения, инсценированную атаку беспилотников на мирных жителей, "фальшивую, или даже настоящую атаку с применением химического оружия", - сказал Блинкен.

Он призвал Россию отказаться от любого вторжения и вернуть войска в казармы.

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"Это опасность для жизни и безопасности миллионов людей, а также для основ устава ООН, основанного на правилах международного порядка, который сохраняет стабильность во всем мире", - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отверг обвинения, заявив, что западные страны заняли "страусиную позицию" в отношении Украины и не смогли оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений 2015 года, которые многие считают благоприятными для России. Он добавил, что США создали ложные ожидания относительно того, что Россия может начать атаку.

Автор: Reuters Люди на митинге «Мы с Украиной» возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, 17 февраля

В МИД России заявили, что США не смогли ответить на гарантии безопасности России, и "РФ будет вынуждена ответить, в том числе военно-техническими мероприятиями". Там не уточнили, какими будут эти меры, но опровергли планы российского вторжения в Украину.

Дипломатическая перестрелка произошла на фоне обострения конфликта на Донбассе. Миссия ОБСЕ заявила в четверг, что в среду зафиксировали 591 нарушение режима прекращения огня, по сравнению с 153 днем ранее. Запад предупредил, что Москва может использовать события в регионе как предлог для вторжения.

"Российское наращивание сил вблизи Украины включает мощные системы вооружений и хорошо обученные войска", The Wall Street Journal, США

Огромное наращивание военной мощи России вблизи Украины включает ее самые мощные систем вооружения и дает Кремлю средства для нападения на украинские силы с нескольких направлений, что, вероятно, приведет к перенапряжению украинской обороны.

В состав сил входят наиболее подготовленные российские батальоны, спецподразделения и ракеты, которые могут поражать цели по всей Украине

В ходе наращивания, которое ускорилось в последние недели, РФ разместила силы по трем сторонам Украины: в Белоруссии, на западе России, и в Крыму, а также на военных кораблях в Черном море. В состав сил входят некоторые из наиболее подготовленных российских батальонов, спецподразделения и ракеты класса "земля-земля", которые могут поражать цели по всей Украине.

По оценкам США, более 130 тыс. военных по-прежнему слишком мало, чтобы оккупировать всю страну. По словам военных специалистов, боевые действия в городах по-прежнему будут проблемой, как и для российских войск в Чечне более десяти лет назад, и для США и их партнеров в иракском Мосуле в их недавней борьбе с боевиками "Исламского государства".

Автор: WSJ Стягивания Россией войск к украинским границам

Однако развертывание войск РФ дает ее командирам огромные преимущества. Они включают способность быстро наступать на Киев, захватывать участки территории, господствовать в небе и блокировать порты, заявили в США.

Администрации Байдена говорит, что в случае нападения США расширят поставки оружия украинской армии, а также введут экономические санкции.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия резко ускорила наращивание сил и атака может произойти "в любое время". Москва заявила, что не намерена нападать, но может принять ответные военные меры против того, что Путин назвал "недружественными шагами".

Автор: WSJ Красными квадратами показаны российские ракетные подразделения возле украинских границ. С октября Россия утроила количество бригад баллистических ракет «Искандер-М» возле Украины. Они могут выпустить более 400 ракет в течение часа и покрыть 95% территории Украины

Украинские силы, численность которых около 260 тыс. человек, улучшились с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и поддержала прокси-силы сепаратистов на востоке Украины. С тех пор украинская армия получила помощь от американских и других западных советников. Однако эти силы будут истощены, если им придется защищаться от атак России по нескольким направлениям.

Лучшие силы Украины расположены на границе Донбасса. Эти силы могут быть уязвимы для окружения, если российские войска атакуют с севера и юга.

Поставки оружия от США и их партнеров не включали системы ПВО и противокорабельные ракеты, что ограничивает возможности украинцев защищаться от более современной российской армии

США и их союзники по НАТО направили в Украину противотанковые средства, ракеты Stinger и другое оружия. Украина также купила беспилотники турецкого производства, один из которых использовала в октябре для уничтожения гаубицы пророссийских сепаратистов. Поставки оружия от США и их партнеров не включали сложные системы ПВО или противокорабельные ракеты, что ограничивает возможности украинцев защищаться от более современной российской армии.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который занимал пост командующего армией США в Европе с 2014 по 2018 год, сказал, что, окружив Украину с трех сторон, Кремль может попытаться нанести ущерб экономике страны и подорвать власть Зеленского, не вводя военные силы.

"Российские силы подобны удаву вокруг Украины. Если Кремль сможет добиться коллапса, ему не придется атаковать и беспокоиться о санкциях", - сказал Ходжес.

Автор: WSJ В Черное море отправились корабли десантного соединения, оснащенные десантными кораблями Северного и Балтийского флотов. Россия усилила военно-морское присутствие на юге Украины, объявив о запретных судоходных зонах в Черном море. Она увеличила там свои войска, десантные средства и огневую мощь. Красными квадратами показаны подразделения морской пехоты РФ и возможные маршруты высадки пехоты. Чёрными – восемь кораблей с ракетами большой дальности, которые могут накрыть практически всю Украину

Западные аналитики говорят, что учения в Беларуси, где развернуты российская артиллерия, реактивные системы залпового огня, боевые самолеты, ракеты и разведывательные беспилотники, дают россиянам возможность подготовиться к возможному нападению.

На переднем крае возможностей России батальонные тактические группы. Эти подразделения, численность которых обычно 700-800 человек, укомплектованы профессиональными солдатами, а не призывниками. Построенные вокруг мотопехотных или танковых батальонов, они усилены артиллерией, средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и другими подразделениями. 83 группы уже вблизи Украины. Еще 14 движутся в ее сторону.

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Тактические батальонные группы способны к быстрому маневрированию на открытой местности, в том числе возле Киева. Но слишком малы для захвата больших территорий. Если будет приказ о крупном наступлении, за ним, скорее всего, последуют традиционные российские полки и бригады, чтобы закрепить достигнутое. Российские вертолеты, движение которых заметили в регионе, также могут использовать для переброски десантников на развязки дорог и мостов, а также для обстрела украинских подкреплений, едущих к фронту.

"Искандеры" могут поражать аэродромы, склады боеприпасов, средства ПВО, армейские базы и командные пункты по всей Украине

По словам Филипа Карбера из Potomac Foundation, к огневой мощи России добавляются бригады зенитно-ракетных комплексов "Искандер", чье развертывание в радиусе действия Украины утроилось с октября. Наряду с крылатыми ракетами "Калибр", размещенными на кораблях в Черном море, "Искандеры" могут поражать аэродромы, склады боеприпасов, средства ПВО, армейские базы и командные пункты по всей Украине. Россия может использовать бомбардировщики для запуска крылатых ракет.

Если Россия нападет, российские истребители Су-35 и системы ПВО С-400 в Беларуси, действия которых простирается далеко вглубь Украины, дадут русским преимущество в небе.

"Эти системы помогут России добиться превосходства в воздухе над ВВС Украины в течение нескольких дней после начала вторжения", а также отвадят американские и союзнические грузовые и разведывательные самолеты от операций в воздушном пространстве Украины.

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Около 60% наземной боевой мощи России уже возле Украины. Для накопления сил Россия отправила подразделения с удаленных баз возле границ с Китаем, с гарнизонов возле Норвегии на севере и с позиций на юге возле Грузии и Азербайджана.

Военные корабли РФ направляются в Черное море из российских северных арктических вод и Балтийского моря, что дает Москве возможность блокировать украинские порты. Также все больше российских военных кораблей заняли позиции в Средиземном море.

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Вторжение может начаться с кибератак, электронного глушения и некой постановочной провокации.

Среди вариантов Путина - оказание военного давления на Киев без боев в городе и переброска дополнительных сил на подконтрольный сепаратистам Донбасс, говорит генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав, который с 2013 по 2016 год занимал пост командующего НАТО. Они также могут захватить южное побережье, что может позволить окружить Мариуполь и начать контролировать канал для подачи воды в Крым.

"Свидетели рассказали об обстреле детского сада в Украине", France24, Франция

У воспитательницы детского сада Натальи Слесаревой звенело в ушах после того, как ее отбросило к двери взрывом снаряда во время обстрела на Донбассе. Снаряд пробил дыру в стене двухэтажного здания, в котором было 20 детей и 18 взрослых в подконтрольном Киеву поселке Станица Луганская. Все остались относительно невредимыми после того, как бросились в другую часть здания и прижались к стенам на первом этаже.

Дети завтракали, когда ударил снаряд. Попало в спортзал. После у детей была физкультура. Еще 15 минут, и все могло быть намного хуже

"Дети завтракали, когда ударил снаряд. Попало по спортзалу. После завтрака у детей была физкультура. Так что еще 15 минут, и все могло быть намного хуже", - рассказала Слесарева.

И Киев, и поддерживаемые Россией боевики, обвиняют друг друга в начале новой опасной волны атак по всему фронту.

Автор: Reuters Внутренний вид на детский сад, который пострадал в результате обстрела пророссийских боевиков, Станица Луганская, 17 февраля

"Я была на обычном месте на работе, в прачечной. Взрывная волна отбросила к двери. Потом был дым, пыль, разбитые окна. Не чувствовала правую сторону головы. Все звенело в ушах", - рассказала 58-летняя прачка.

Ряд украинских и западных лидеров выразили тревогу и призвали Россию не использовать напряженность на линии фронта как предлог для начала наступления на Украину.

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37 других детей оказались дома из-за карантина. Еще одна ракета оставила воронку возле детских горок на площадке возле здания. Местные говорят, что количество ежедневных обстрелов в их части зоны конфликта начало расти примерно в то время, когда в прошлом месяце Россия начала новые военные учения возле границ с Украиной.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала о заявлении России об начале отвода войск от границ Украины, что не соответствуют действительности. Также о том, что украинцы подвергаются, возможно, самой большой киберагрессии в мире, от начала российской войны против Украины в 2014 году. А также о том, что Израиль отказался продать Украине противоракетную систему обороны "Железный купол" из-за опасений поссорится с Россией.