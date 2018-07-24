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среда, 25 июля 2018 06:06

Заоблачные цены за воду и облака за окном - показали отель на вершине Монблан
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Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах
Фото: Daily Mail
Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах
Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах
Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах
Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах

Отель Refuge du Gouter находится на высоте 3817 м у вершины горы Монблан в Западных Альпах.

Здание над скалистой пропастью открыли 2013 года. Потратили на ее строительство € 6 млн. В ванных нет воды - только дезинфектор для очистки рук. Воду надо докупать. Стоит € 7 за бутылку, сообщает журналист Daily Mail Сэди Вайтлокс. Туда отправилась с друзьями-альпинистами.

Отель может разместить 120 гостей за одну ночь. Их доставляют туда вертолетом.

При входе здание вы попадаете в довольно душистое помещения, говорит Вайтлокс. Там туристы оставляют свою обувь и часть экипировки. Для того, чтобы ходить внутри отеля, обувают пластиковые клоги - стилизованные под традиционные деревянные башмаки. Спят все посетители в одной комнате на двухэтажных кроватях. Журналист сравнивает это помещение с дормиторием - комнатой для сна в средневековых монастырях. Спать там трудно - чувствуется запах канализации и недостаток воздуха из-за закрытых оконо. Важно иметь затычки для ушей - некоторые гости храпят, говорит. Окна не заслоняются, поэтому стоит иметь маску для глаз.

Автор: Daily Mail
  Цены не слишком отличают от среднеевропейских. Спагетти стоят € 15-17, пиво - € 6-9 в зависимости от сорта и объема, бутылка обычного вина - € 24, шампанского - € 45
Цены не слишком отличают от среднеевропейских. Спагетти стоят € 15-17, пиво - € 6-9 в зависимости от сорта и объема, бутылка обычного вина - € 24, шампанского - € 45

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В столовой группа Сэди встретила толпу россиян, празднующих чей-то день рождения. Шампанское текло рекой, говорит журналистка.

На обед Вайтлоксу и друзьям подали овощной суп, вареного лосося, перловую кашу и зеленые бобы. На десерт - крем-карамель (запеченное охлажденное блюдо из сливок, яиц и карамели). В отеле цены немного дороже, чем в среднем в европейских отелях. Омлет стоит € 13, а батончик Mars - € 4. Главное взять с собой запас воды или переносную печку, чтобы топить снег.

Отбой в отеле в 20:00. В 2:00 начинает работать столовая и самые ранние альпинисты могут приходить завтракать. Энергию Refuge du Gouter получает от таяния снега и солнечных батарей.

В Боливии построили отель Luna Salada, что означает "соленый месяц". Стены его возведены из соли.

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