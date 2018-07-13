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суббота, 14 июля 2018 23:30

Построили уникальный отель из соли
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Luna Salada
Фото: pinterest.co.uk
Luna Salada
Luna Salada
Luna Salada
Luna Salada

В Боливии построили отель, который оригинальностью своей не уступает шведским ледяным зданиям. Стены его возведены из настоящей соли. Пишет Theultimatetravelcompany.

Отель, номера которого построены из соляных блоков, носит название Luna Salada, что означает "соленый месяц". Расположен он совсем рядом с главной боливийской достопримечательностью — озером Салар-де-Уюни, которое в свое время превратилось в бесконечную соляную пустыню. Материал для строительства отеля брали именно отсюда.

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В Luna Salada не только стены из соли: пол, некоторая мебель и декор здесь тоже сделано из этого минерала. Так, например, изголовья кроватей изготовлены именно из соляных блоков.

Ранее рассказали, что отельеры предлагают заночевать в пасти кита. Одна ночь в таком необычном отеле стоит $ 625. Рассчитан он всего на 9 человек.

theultimatetravelcompany.co.uk
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