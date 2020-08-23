Заместитель Помпео летит в Киев говорить о Беларуси

Биган летит в Европу. Фото: Reuters

Заместитель госсекретаря США Майка Помпео Стивен Биган в ближайшие несколько дней посетит Литву, Россию, Украину и Австрию.

Целью его визита называют обсуждение региональных вопросов и другие ключевые приоритеты США, сообщает Госдеп в Twitter

Источники Reuters говорят, что Биган в Вильнюсе, Москве и Киеве будет говорить о ситуации в Беларуси.

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В Литве он встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановською. В Кремле попытается уговорить Москву отказаться от интервенции в республику, не использовать свое влияние на Лукашенко и не побуждать его к репрессиям.

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы отмечают, что их протест - мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.