Замена условного срока на реальный: в России начался суд над Навальным

Московский городской суд России сегодня, 2 февраля, рассматривает дело оппозиционера Алексея Навального. Федеральная служба РФ по исполнению наказаний требует заменить ему условный срок на реальный.
Россиян призывают выходить на митинги в день суда, сообщили в "Радио Свобода".
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Министерство внутренних дел России заявило, что на время проведения заседания полиция перекроет несколько улиц, ведущих к зданию суда.
Судебное заседание назначено на 10:00 - 9:00 по киевскому времени.
Московский областной суд отказался освобождать российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после его прилета в РФ из Германии.
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