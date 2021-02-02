Замена условного срока на реальный: в России начался суд над Навальным

Проходит заседание суда над Навальным. Фото: Reuters

Московский городской суд России сегодня, 2 февраля, рассматривает дело оппозиционера Алексея Навального. Федеральная служба РФ по исполнению наказаний требует заменить ему условный срок на реальный.

Россиян призывают выходить на митинги в день суда, сообщили в "Радио Свобода".

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Министерство внутренних дел России заявило, что на время проведения заседания полиция перекроет несколько улиц, ведущих к зданию суда.

Судебное заседание назначено на 10:00 - 9:00 по киевскому времени.

Московский областной суд отказался освобождать российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали после его прилета в РФ из Германии.