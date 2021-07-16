Заливает даже пустыню: в ОАЭ искусственно вызвали дожди

Дожди в Эмиратах усилятся к концу недели. Фото: pixabay.com

В Объединенных Арабских Эмиратах искусственно вызвали дожди. Осадки при жаре +50°С наблюдали даже в пустыне.

Технология по вызыванию дождя заключается в специальных экспериментах по засеванию облаков, пишет The National. ОАЭ провели их совместно с учеными британского Университета Рединга. Дроны запускали в облака электрические разряды без использования химических соединений.

"Самолеты для засева облаков Национального центра метеорологии также работают круглый год. Даже лето может быть грозовым, несмотря на распространенное мнение, что в этот период дождей здесь не бывает", – пишет издание.

К выходным дожди в Эмиратах усилятся. Обильному выпадению осадков способствует явление, известное как Хариф в Омане. Это летний юго-западный муссон на южном берегу Аденского залива, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.