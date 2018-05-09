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среда, 09 мая 2018 13:11

Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей

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Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
После первого финала Евровидения-2018 в финал прошли 10 стран, видео выступлений. Фото: Tv

В португальском городе Лиссабон 8 мая прошел первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018, в финал прошли 10 из 19 конкурсантов.

Второй полуфинал Евровидения-2018 пройдет в четверг, 10 мая, а в субботу, 12 мая состоится финал, в ходе которого определится победитель международного песенного конкурса. Таким образом первую часть отбора прошли 10 стран: Албания, Чехия, Литва, Израиль, Эстония, Болгария, Австрия, Финляндия, Ирландия, Кипр.

Албанию представляет певец Евгент Бушпепа с песней Mall.

Из Чехии приехал Миколас Йозеф с композицией Lie To Me.

Литву на конкурсе представляет Ева Засимаускайте, с песней When We're Old.

Певица Нетта из Израиля исполняет композицию Toy.

Конкурсантка из Эстонии Элина Нечаева поет La Forza.

Группа EQUINOX из Болгарии исполняет песню Bones.

Певец Сезар Сэмпсон из Австрии выступает на конкурсе с композицией Nobody But You.

Из Финляндии приехала певица Саара Аалто с песней Monsters.

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Райан О'Шонесси с Ирландия выполняет Together.

Кипр на конкурсе представляет Элени Фурейра с песней Fuego.


Кроме десятки финалистов, которые были определены во время первого полуфинала, в гранд-финал Евровидения-2018 автоматически попадают страны "большой пятерки" - Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также страна-хозяйка конкурса - Португалия. Представитель Украины певец Melovin будет бороться за право участвовать в финале конкурса во втором полуфинале Евровидения - 10 мая. Музыкант выступит под номером 18.

Международный песенный конкурс Евровидение проводят ежегодно с 1956. Впервые он состоялся в Лугано (Швейцария). В нем принимали участие 7 стран: Франция, ФРГ, Италия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды и Швейцария (хозяйка конкурса). Украина принимает в нем участие только с 2003-го.

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