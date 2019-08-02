Закончилось соглашение о ядерном разоружении между США и Россией

Между Россией и Соединенными Штатами прекращается срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Фото - gazeta.ru

Сегодня, 2 августа, между Россией и Соединенными Штатами прекращается срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Договор был заключен в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Документ запрещал США и СССР, правопреемницей которого стала Россия, вооружаться, производить и ставить на боевое дежурство класс ракет досягаемости от 500 км до 5,5 тыс. км.

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В 2014 году США впервые обвинили Россию в нарушении договора. Тогда Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают ДРСМД.

А 4 декабря 2018 государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

В июне Госдума России приняла закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В документе отмечается, что президент Владимир Путин имеет право принять решение о возобновлении действия Договора.