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вторник, 20 апреля 2021 12:04

Заключенные спасли ребенка из запертого автомобиля

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Заключенные спасли ребенка из запертого автомобиля
Заключенные спасли ребенка. Фото: cnl

В штате Флорида, США, заключенные спасли ребенка из запертой машины.

Подробностями поделилось издание UNILAD.

Мужчины выполняли строительные работы недалеко от дороги в городе Тампа.

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Водитель случайно закрыл внедорожник и забыл ключи внутри автомобиля. В машине осталась его 12-мысячная дочь.

Родители начали паниковать и привлекли к себе внимание. Это заметили заместители шерифа, охранявшие заключенных.

Одетые в тюремную форму мужчины открыли двери машины за считанные минуты. Ребенок не пострадал.

Свидетели инцидента аплодировали заключенным-спасителям.

Женщина-полицейская наняла киллера, чтобы убил ее мужа и парня дочери-подростка. Она призналась обо всем в суде.

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