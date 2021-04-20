Заключенные спасли ребенка из запертого автомобиля

В штате Флорида, США, заключенные спасли ребенка из запертой машины.
Подробностями поделилось издание UNILAD.
Мужчины выполняли строительные работы недалеко от дороги в городе Тампа.
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Водитель случайно закрыл внедорожник и забыл ключи внутри автомобиля. В машине осталась его 12-мысячная дочь.
Родители начали паниковать и привлекли к себе внимание. Это заметили заместители шерифа, охранявшие заключенных.
Одетые в тюремную форму мужчины открыли двери машины за считанные минуты. Ребенок не пострадал.
Свидетели инцидента аплодировали заключенным-спасителям.
Женщина-полицейская наняла киллера, чтобы убил ее мужа и парня дочери-подростка. Она призналась обо всем в суде.
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