Заключенные подняли бунт и захватили тюрьму

Заключенные в мятежной тюрьме / Radio Sonora

В результате бунта в гватемальской тюрьме погибли семь заключенных, а 13 охранников взяли в заложники.

Свидетели рассказывают, что видели потоки крови на улицах возле тюрьмы Ксела. Среди убитых четырем заключенным отрезали головы во время беспорядков в среду, 19 мая. Об этом пишет Daily Star.

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На подавление бунта бросили армию, поскольку полиция не может справиться своими силами. Кроме заложников, пока неизвестно убили тюремных охранников.

Беспорядки произошли из-за стычки между бандами в тюрьме, когда узник с одной банды убил другого. Бунт произошел в тюрьме, где сидят 2253 заключенных, что вдвое больше, чем позволено.

Местные СМИ пишут, что могли погибнуть 19 заключенных. Охрана держит тюрьму под контролем снаружи, но внутрь не решилась войти.

Власти начали расследование насилия. Уполномоченный по правам человека Гватемалы сообщил, что одна из причин - переполненность тюрьмы.

Между тем, во время бунта в бразильской тюрьме Альтамира в июле 2019-го погибли 57 заключенных, из которых 16 отрезали головы и ими играли в футбол.