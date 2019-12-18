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среда, 18 декабря 2019 08:39

Заговорили о выходе Польши с ЕС

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Заговорили о выходе Польши с ЕС
Главком В Польше судебная реформа провоцирует выход страны из Европейского Союза

В Польше судебная реформа может спровоцировать выход из Европейского Союза.

Авторы законопроекта инициируют противоречие между законодательствами ЕС и Польши. Оно скорее всего, приведет к тому, что структуры ЕС начнут выявлять нарушения обязательств, вытекающих из договора в рамках Союза, а затем к необходимости покинуть ЕС.

В Верховном суде негативно оценивают такие изменения и считают, что они угрожают независимой судебной системе Польши.

"Предлагаемые изменения приведут к устранению из профессии судей, чьи взгляды не соответствуют взглядам правящего большинства, говорится в заявлении первого председателя Верховного суда.

Под заявлением подписались 15 деканов юрфаков ведущих польских вузов.

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8 декабря в польском Сейме (нижняя палата парламента) проголосовали за закон о Верховном суде, который предложил президент страны Анджей Дуда.

В ЕС считают, что судебная реформа подрывает верховенство права в Польше, поскольку назначение судей может влиять на беспристрастность судов.

Польша возобновила выдачу разрешений украинским грузовым перевозчикам. Универсальное разрешение получить смогут автомобили, соответствующие экологическим параметрам Евро-3 и выше. Транзитное разрешение будут выдавать при условии соответствия транспорта параметрам Евро-4 и выше.

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Дата
18
декабря

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