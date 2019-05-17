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пятница, 17 мая 2019 10:43

Заговорили о возвращении России полноценного членства в Совете Европы

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Заговорили о возвращении России полноценного членства в Совете Европы
oko-planet.su Россия может вновь стать полноценным членом Совета Европы

Отношения Совета Европы с Россией находятся в центре внимания на сборах в Финляндии.

Более 30 министров иностранных дел стран Европы принимают участие в двухдневном заседании. Оно началось 16 мая в историческом зале, где 1975 были подписаны Хельсинкские соглашения, направленные на ослабление напряженности в "холодной войне", пишет radiosvoboda.

Россия является членом Совета Европы с 1996 года, но отношения ухудшились в 2014-м. Тогда, после аннексии Крыма, Совет Европы приостановила право Москвы на участие в голосованиях. В ответ Россия заморозила свои ежегодные взносы в бюджет Совета Европы на сумму $37 млн.

Несмотря на это, Москва заявляет о стремлении улучшить отношения и утверждает, что не имеет никаких планов выхода из организации. В заявлении Министерства иностранных дел России сказано, что членство в Совете Европы способствовало улучшению российской системы правосудия и пенитенциарной системы.

"Россия заинтересована в сохранении и укреплении Совета Европы как одного из наиболее авторитетных и респектабельных международных организаций на европейском континенте", - заявляет МИД России.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Москвой во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновение кризиса" связано с действиями России.

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Ранее на этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страны-члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, выражают готовность вернуть Россию в ПАСЕ, становятся соучастниками подрыва Кремлем Минских соглашений.

"Если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - сказал Климкин.

Бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон подтвердил свои намерения побороться за кресло премьер-министра страны после того, как действующая британская премьер Тереза Мэй оставит эту должность.

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