Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу

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В Беларуси произошел крупный пожар в уникальном костеле в Будславе. Крышу полностью уничтожил огонь.

Об этом сообщило издание Белта.

При помощьи волонтеров из храма вывезли все возможное: богослужебные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи.

На месте пожара работают 12 автоцистерн, четыре автолестницы, два автоколенчатих подъемника и насосно-рукавный автомобиль.

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Огонь пытались потушить в течение 4 ч. Сейчас пожар локализован и ликвидируется.

Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской - католический храм в агрогородка Будслав, памятник архитектуры и истории. Костел является местом ежегодного паломничества христиан из разных областей Беларуси и Польши.

В Кувейте на одном из крупнейших мировых месторождений нефти Большой Бургав произошел пожар.