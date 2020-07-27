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понедельник, 27 июля 2020 15:44

Зафиксировали вспышку более опасного вида коронавируса

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Зафиксировали вспышку более опасного вида коронавируса
Известно о четырех случаях заражения новым типом вируса. Фото: pixabay

Вспышку нового, агрессивного вида коронавируса обнаружили во вьетнамском городе Дананг и ближайших провинциях.

Он гораздо опаснее ранее известных, сообщили на информационном портале правительства Вьетнама.

Известно о 4 случаях заражения новым типом вируса.

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2 пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По данным исследований, вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Эксперты называют 2 пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов или мутация вируса в одной из больниц Дананга.

Если коронавирус будет мутировать, то может становиться более заразным. Ученые спорят по этому поводу, но возможность мутации вируса существует. Об этом заявил главный инфекционист Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По словам врача, эта мутация ускорит его репликацию.

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