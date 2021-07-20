Зафиксировали абсолютний температурний рекорд

Снимок станции "Восток" - самого холодного места на Земле / Колумбийский университет

21 июля 1983-го на советской станции "Восток" в Антарктиде зафиксировали самую низкую естественную температуру на уровне земли на Земле - -89,2 градуса.

10 августа 2010-го спутниковые наблюдения показали температуру поверхности -93,2 градуса вдоль хребта в Антарктиде на высоте 3900 м. Но это значение не указано как рекордно низкая температура, поскольку оно было измерено дистанционным зондированием со спутника, а не наземными термометрами, в отличие от записи 1983 года. Это температура поверхности льда, в то время как показания "Востока" измеряли воздух над льдом, поэтому эти два значения нельзя напрямую сравнивать. В более поздних работах указано, что во многих местах в высоких районах Антарктики температура поверхности падает примерно до -98 градусов.

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21 января 1838 года русский купец в Якутске сделал запись -60 градусов. В январе 1885 года в российском Верхоянске была отмечена температура -68 градусов. Более поздние измерения в том же месте в феврале 1892 года показали -69,8 градусов. Позднее советские исследователи объявили о записи -67,7 градусов в феврале 1933 года в Оймяконе, в 650 км к юго-востоку от Верхоянска.

Следующее измерение было сделано в 1957 году на станции "Амундсена-Скотта" в Антарктиде -74,5 градусов. Следующим рекордом стало показание --88,3 градуса на советской станции "Восток" в 1968 году на антарктическом плато. "Восток" побил собственный рекорд, показав -89,2 21 июля 1983 года. Это остается рекордом для непосредственно записанной температуры.