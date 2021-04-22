Задушил, расчленил и съел собственную мать: каннибал предстал перед судом

В Испании 29-летний Альберто Санчез Гомес предстал перед судом по обвинению в убийстве своей 66-летней матери, расчленении ее тела и поедании остатков.
Жесткие подробности рассказало издание BBC.
Гомеса арестовали еще в 2019 году, когда полиция приехала в дом его матери после вызова наряда ее подругой.
По словам правоохранителей, они нашли разбросанные по дому отрезанные части тела. Некоторые остатки хранились в пластиковых контейнерах. Другие же части тела были в процессе приготовления.
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Подсудимый уверял, что не помнит, как расчленил и поедал свою мать.
Ранее его неоднократно арестовывали за насилие в отношении матери. До инцидента он страдал расстройствами личности и употреблял наркотики.
Позже Гомес признался, что душил мать. Иногда он ел остатки ее тела, иногда давал собаке.
Полиция немецкой столицы арестовала мужчину по подозрению в убийстве на сексуальной почве и каннибализме.
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