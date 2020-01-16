Задержание помощи Украине было незаконным - Счетная палата США

Задержание помощи Украине было незаконным. Фото: Business Wisdom Summit

Администрация Дональда Трампа незаконно заморозила предоставление военной помощи Украине в июле 2019 года.

Об этом отчиталась Счетная палата США, говорится на сайте ведомства.

"Добродетельный выполнения закона не позволяет президенту замещать собственными политическими приоритетами те, законодательно закрепил Конгресс. Административно-бюджетное управление (АБУ) США задержало финансирования по политической причине, не разрешается Законом о контроле за бюджетными расходами", - отмечается в решении ведомства.

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Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хочет написать в своей книге о давлении США на Украину и секреты Белого дома.