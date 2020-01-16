Бывший помощник Трампа издаст книгу о давлении на Украину

Когда и под каким названием Болтон издаст книгу, неизвестно. Фото: images.unian.net

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хочет написать в своей книге о давлении США на Украину и секреты Белого дома.

В частности, он напишет о том, что знает о попытке Дональда Трампа заставить власть Украины расследовать действия сына бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает газета New York Times.

По информации издания, в верхней палате Конгресса США до сих пор решают, будут ли вызывать Болтона для свидетельств о процедуре импичмента Трампа.

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Ранее Болтон заявил, что готов выступить в Сенате, если получит для этого повестку. Он, независимо от окончательного решения сенаторов, хочет изложить некоторые детали об июльском разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Болтон в своей книге собирается рассказать о том, что увидел во время работы в администрации США. В книге будет информация, касающаяся России и Венесуэлы. Автор планирует описать свои контакты с представителем США при ООН Никки Хейли, госсекретарем Майклом Помпео и исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвени. Их, как утверждают источники газеты, выставят в не совсем хорошем свете.

Ранее демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.