Вместо Болтона на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе придет его адвокат. Фото: svpressa

Адвокат бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купер сообщил, что готов принять порядок законодателей от Демократической партии от имени експомичника главы государства.

Об этом сообщили в wsj.чом, пишет УНН.

Ранее демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

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Представители украинской власти не дадут показания в Конгрессе США об импичменте Дональда Трампа.