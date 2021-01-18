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понедельник, 18 января 2021 14:00

Задержание Навального: в ООН могут созвать чрезвычайное заседание по правам человека

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Задержание Навального: в ООН могут созвать чрезвычайное заседание по правам человека
Задержание Навального всколыхнуло ЕС. Фото: Reuters

Польша инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета ООН по правам человека. Хотят обсудить задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжиком, пишет Polsat News.

По его словам, Варшава консультируется с Делегацией ЕС в ООН.

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"Если бы мы сами выступили с такой инициативой, её было бы труднее организовать", - прокомментировал он.

Президент Польши Анджей Дуда также призвал страны ЕС к солидарности к ситуации Навального.

В понедельник, 18 января, адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова в 11:29 по киевскому времени получила сообщение, что суд над политиком начнется в 11:30 в отделении полиции Химок.

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Дата
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