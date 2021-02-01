Задержали президента и его советника

В Мьянме произошел военный переворот. Фото: twitter.com/PearsonElaine

В Мьянме военные захватили власть. И задержали президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника.

Кроме того, в стране были задержаны еще несколько членов политической силы. Об этом сообщил официальный представитель правящей партии "Национальная лига за демократию", пишет Reuters.

Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт обратился к гражданам с призывом не реагировать на провокации и действовать в рамках закона.

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В стране ввели режим чрезвычайного положения на год. Государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание "через коммуникационные неполадки". Также местные сообщают о проблемах со связью и интернетом. На улицах Нейпьидо и крупнейшего города Янгон замечены солдаты.

Временным главой государства стал генерал Мин Аун Хлаинг. Причиной переворота стал конфликт между военными и гражданскими властями. Они обвиняли последних в фальсификации последних выборов.

В последние дни политическая обстановка в стране была очень напряженной. В СМИ распространилась информация о подготовке госпереворота после продолжающейся напряженности между гражданским правительством и армией, представители которой считали прошедшие в ноябре 2020 парламентские выборы сфальсифицированными.