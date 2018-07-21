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суббота, 21 июля 2018 16:42

Задержали подозреваемых в убийстве призера Олимпиады

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Задержали подозреваемых в убийстве призера Олимпиады
Подозреваемых в убийстве Дениса Тена арестовали. Фото: Sport

В Казахстане суд Алма-Аты арестовал на два месяца подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена.

Подсудимые Арман Кудайбергенов и Нурали Киясово пробудут в следственном изоляторе до 20 сентября, пока идет досудебное расследование. Об этом сообщает Informburo.kz.

Отмечается, что подозреваемые признались в совершении преступления. Так, один из нападавших нанес Тену два ножевых ранения после того, как он попытался предотвратить кражу зеркал из своей машины. Кудайбергенов и Киясово отметили, что не знали, что нападают на известного спортсмена.

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Фигурист Денис Тен, призер Олимпиады в Сочи-2014, умер в больнице Алматы из-за ножевого ранение. На спортсмена напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел 19 июля около 15:00 в центре Алматы.

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