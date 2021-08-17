Забрали оружие и говорили не противиться: к базе с украинцами в Афганистане пришли талибы

У военных есть пища, они сидят на базе и не выходят, потому что в городе хаос. Фото: reuters

12 украинских военных в ожидании эвакуации находятся на военной базе около Кабула в Афганистане.

Связь с ними поддерживает посольство Украины, сообщили в МИД.

На базу к украинцам пришли талибы, по словам сестры одного из военных, передает 24 канал. Все обошлось без избиения и жестокости, заверила женщина. Террористы забрали у них все оружие и предостерегли, чтобы те не сопротивлялись, иначе все будет "по-другому".

У военных есть пища, они сидят на базе и не выходят, потому что в городе хаос. Об эвакуации, во время которой вывезли ночью восемь украинцев и 72 иностранца, военным не сказали, по словам женщины. В то же время она утверждает, что всех американцев с базы уже эвакуировали. Там находятся более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары.

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Украинское посольство собирает информацию о военных и пытается найти способ их эвакуировать. Дипломаты объясняют, что не могут немедленно вывезти наших граждан через перекрытую дорогу в аэропорт. Они пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт.

Покинуть территорию Афганистана в связи с ухудшением ситуации в стране хотят еще десятки украинцев афганского происхождения со своими семьями. Эвакуацию попросили 90 украинцев афганского происхождения и члены их семей.