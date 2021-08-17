Около сотни украинцев застряли в Афганистане

Покинуть территорию Афганистана в связи с ухудшением ситуации в стране хотят еще десятки украинцев афганского происхождения со своими семьями.
Эвакуацию попросили 90 украинцев афганского происхождения и члены их семей, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
Евакувация начнется при первой возможности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МАУ будет облетать Афганистан
В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.
×
Комментарии