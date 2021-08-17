Около сотни украинцев застряли в Афганистане

В Афганистане остались более 90 украинцев. Фото: Украинская правда

Покинуть территорию Афганистана в связи с ухудшением ситуации в стране хотят еще десятки украинцев афганского происхождения со своими семьями.

Эвакуацию попросили 90 украинцев афганского происхождения и члены их семей, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Евакувация начнется при первой возможности.

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В ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.