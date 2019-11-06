За вечную жизнь и богатство: психопат зарезал ребенка в саду во время тихого часа

Денис Поздеев хотел совершить ритуальное убийство. Фото: 1obl.ru

В российском Нарьян-Маре Ненецкого округа 36-летний Денис Поздеев зарезал 6-летнего мальчика в детском саду "Сказка". Трагедия произошла во время тихого часа.

Мужчина зашел через центральный вход. Дверь ему открыл дистанционно один из охранников заведения, принял его за одного из родителей. Тот поднялся на второй этаж, нашел спальню в которой спали дети.

Воспитательница, которая заметила странное поведение посетителя, попыталась преградить ему путь. Но он оттолкнул ее и бросился с ножом на ребенка, который спал. Вторая воспитательница побежала за помощью. Няня группы привела охранника, нажали "тревожную кнопку". Но мальчик уже был мертв.

Злоумышленника задержали на месте воспитатели и сотрудники детского сада до прибытия Росгвардии. Рассказывал о сатане и жертвоприношения. Во время допроса мужчина признался, что на преступление его подтолкнула книга. Будто бы в ней описывался обряд на вечную жизнь и богатство. Чтобы его завершить надо было убить маленького невинного ребенка.

Следователям пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки. Утром выпил бутылку настойки валерианы. Потом послышались голоса в голове, которые приказали идти в садик. Что случилось потом помнит плохо. В содеянном сознался.

Ему назначили комплексную психиатрическую экспертизу. Судимостей не имеет, стоял на учете у нарколога. Ранее попадал в психиатрическую больницу из-за попытки суицида. Жил один. Соседи характеризуют как молчаливого и нелюдимого. Ни с кем не общался, друзей не имел.

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Охранника, который пропустил на территорию сада мужчину, также задержали. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Он признал свою вину частично. Оба задержанных находятся в следственном изоляторе.

Правоохранители провели обыск в доме, где проживает обвиняемый. Говорят, что он планировал убийство заранее. Имел всю необходимую информацию, даже перечень детей.

Родителей известили о трагедии за 20 мин. после происшествия. Никаких деталей не рассказывали. Попросили срочно приехать.

"Прибежала, меня туда не пускают. Просто залетела в спальню, а он лежит весь в крови. Вся подушка в крови. Одеяло окровавленное на другой кровати. Как потом оказалось, пока дети спали, няни пошли пить чай в другую комнату. Теперь как требую объяснений, они рыдают мне в ответ. Я сама воспитатель, имею 17 лет стажа. И знаю, что с детей во время сна глаз нельзя спускать", - рассказала мать убитого ребенка.

Заведующий и руководитель детского сада "Сказка" уволилась. Попросила об отставке и руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Лина Гущина.

Детский сад закрыли для посещения. На его территории организовали стихийный мемориал, куда местные жители приносит цветы и игрушки.

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