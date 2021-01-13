За сутки в мире от коронавируса умерло рекордное количество людей

Коронавирус забрал рекордное количество людей. Фото: vesti92

За прошедшие сутки, 12 января, умерло рекордное количество людей от коронавируса - 15 711 человек.

Об этом свидетельствуют данные счетчика Wordometers.

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Больше всего смертей от Covid-19 зафиксировали в Соединенных Штатах - 4259. Многие больные умерли в Великобритании - 1243, Бразилии - 1109, Германии - 1106 и Южной Африке - 755.

В Украине за сутки насчитали 184 летальных случаев. Всего в мире от коронавируса умерло 1 968 657 человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 6409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 187, медработников - 367