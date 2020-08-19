Во Франции за соблюдением масочного режима будут следить спецназовцы. Фото: REUTERS

Более сотни офицеров отряда специального назначения Франции отправят в муниципалитет Марселя, чтобы следить за ношением масок во время эпидемии коронавируса.

Требование носить маски в общественных местах действует во Франции с июля.

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Однако в последнее время многие отказываются от масочного режима. Об этом сообщает Newsweek.

"Мы укрепляем меры контроля пользования масками", - заявил прес-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

Во Франции за все время эпидемии обнаружили более 221 тыс. случаев коронавируса. Умерли более 30 тыс. инфицированных, выздоровели более 84 тыс. человек.