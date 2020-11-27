За последний месяц температура в Арктике была рекордно теплой

Теплая погода в Арктике остается несмотря на то, что солнце зашло на зиму, хотя по человеческим меркам здесь все еще холодно. Фото: pixabay

21 ноября в Арктике зафиксировали температуру, которая на 10-12°C выше, чем в 1990-х.

За месяц норма была превышена примерно на 6-7°C, сообщили в материале Университета штата Мэн, передает The Independent.

В более теплых районах, которые на графике обозначены ярко-красным цветом, в последние дни температура поднялась более чем на 20°C, если сравнивать со средними показателями 30 лет назад. Размер "пораженной" области почти вдвое превышает размер США.

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Теплая погода в Арктике остается несмотря на то, что солнце зашло на зиму, хотя по человеческим меркам здесь все еще холодно. По данным Barents Observer, пока пояс теплого воздуха тянется от северной Гренландии через Северный полюс к морю Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

В октябре в Арктике наблюдался рекордно низкий уровень ледового покрова, а также до середины ноября некоторые районы оставались без льда. Ученые предупредили, что по мере увеличения площади открытого океана, энергия Солнца поглощается все больше, нагревая океан и усиливая глобальное потепление.

Необычное тепло прокатилось арктическим регионом в октябре. Долго не замерзал Северный Ледовитый океан. В глобальном масштабе это был 3-й по теплоте октябрь, зафиксированный на Земле. 6 самых теплых октябрей также зафиксированы за последние 6 лет.