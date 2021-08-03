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пятница, 06 августа 2021 07:30

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

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За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все
Деревня Скиу в 2010 году после наводнения / Quentin Talon

6 августа 2010 года внезапные наводнения в регионе Ладакх, большей части индийских штатов Джамма и Кашмир, затопили 71 город и деревню, и убили по меньшей мере 255 человек. После ливней случились сели и завалы. Сотни человек пропали без вести, и тысячи остались без крова. Наводнение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре.

Лех - крупнейший город в Ладакхе. Он находится на плато на высоте около 3500 м над уровнем моря и обычно получает очень мало осадков, около 100 мм в год. Район, описываемые как "высокогорная холодная пустыня", имеют редкие дожди и сильные ливни. Город преимущественно буддийский. Туристов привлекает его природа. Август - пик туристического сезона, когда приезжают тысячи туристов. Лех ежегодно принимает около 60 тыс иностранных и 150 тыс местных туристов.

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Паводки 2010-го произошли после ночного сильного ливня. За полчаса на город упало годовое количество осадков. Они привели к селям. В Лехе были разрушены многие здания, включая больницы, автовокзал, радиостанцию, телефонную станцию и вышки мобильной связи. Позже связь восстановила индийская армия. Местный автопарк был серьезно поврежден. Некоторые автобусы пронесло по грязи на несколько километров. Городской аэропорт был поврежден, но быстро отремонтирован, чтобы на следующий день можно было принимать и высылать борти.

В соседних долинах большое количество небольших деревень, которые лежали под основной полосой осадков, также были сильно повреждены, с большим числом жертв. Как и в Лехе, большая часть разрушений была вызвана потоками обломков, идущими от каменистых стен долин, а не самим наводнением.

Официальные документы свидетельствуют, что по меньшей мере 255 человек погибли. Истинные потери могли быть значительно выше, возможно, более 600 человек.

Спасательным работам мешали застигшие потоки воды и грязи, высота которых местами достигала трех метров. Кроме того, многие дороги и мосты, ведущие в Лех, были повреждены, что затруднило доставку грузов гуманитарной помощи.

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Дата
06
августа

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

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