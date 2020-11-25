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среда, 25 ноября 2020 14:54

За планирование терактов лишат гражданства

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За планирование терактов лишат гражданства
Абдул Насер Бенбрика / ABC NEWS

Австралия лишила гражданства мусульманского муллу алжирского происхождения, осужденного за планирование терактов в 2005 году.

Абдул Насер Бенбрика сел в тюрьму на 15 лет в 2009 году. Он может вскоре выйти на свободу. Но министр внутренних дел Питер Даттон сказал, что уместно отозвать гражданство муллы для защиты австралийцев. Это делает Бенбрику первым лицом, лишенным австралийского гражданства, пока он еще находится в стране. Об этом пишет ВВС.

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"Если человек является серьезной террористической угрозой для нашей страны, мы сделаем все возможное в рамках австралийского законодательства для защиты австралийцев", - заявил Даттон.

Согласно австралийским законам, правительство может лишать гражданства только тех, кто имеет двойное гражданство, гарантируя, что лицо не останется без гражданства.

Бенбрика живет в Австралии с 1989-го. Он был арестован в 2005 году за участие в террористической организации и руководство ее деятельностью. Шесть других лиц также осудили за планирование терактов.

В частности, планировался теракт во время финала австралийского футбола, на который ежегодно съезжаются около 100 тыс. человек в Мельбурн. Приговор Бенбрику предусматривал 12-летнее заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Срок истек 5 ноября. Но правительство страны обратилось в Верховный суд штата Виктория с просьбой продлить срок.

В Австралии осужденные за террористические преступления могут находиться в тюрьме до 3 лет после отбытия наказания. Верховный суд Виктории дважды продлил срок заключения Бенрика на 28 дней.

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