За первые 100 дней 2021 года вакцинируют все группы риска - ВОЗ

ВОЗ намерена вакцинировать группы риска по 100 дней. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения планирует за первые 100 дней 2021 года вакцинировать от коронавируса всех медицинских работников и тех, кто входит в группу риска.

Речь идет обо всех странах, рассказал председатель организации Теодор Гебрейесус в Twitter.

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"Мы должны работать вместе, чтобы все страны могли вакцинировать медиков и группы риска в первые 100 дней этого года", - подчеркнул он.

Новоизбранный президент США Джо Байден 20 января через несколько часов после инаугурации планирует подписать ряд указов, меморандумов и директив по поводу возвращения Соединенных Штатов к ВОЗ.