За минувшие сутки умерло рекордное количество людей от коронавирус

От коронавирус за сутки умерло 64 человека Фото:Alex Plavevski/ЕРА

Управление здравоохранения провинции Хубэй заявило, что еще 64 человека умерли от коронавирус в китайской провинции Хубэй в понедельник, увеличив число погибших в эпицентре вспышки до 414 человек.

В материковом Китае от вируса умерли 425 человек. Официальное число погибших в мире сейчас составляет 426 человек.

Власти подтвердили еще 2345 случаев заболевания вирусом в Хубее в понедельник. Таким образом, общее число случаев заболевания в провинции достигло 13 522.

Управление здравоохранения сообщило, что в Хубэй было госпитализировано 10 990 пациентов, в том числе 576 человек находятся в критическом состоянии.

В мире зарегистрировано более 19 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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По данным ВОЗ, заражены 17 391 человек (из них в Китае 17 238). За пределами Китая зафиксировано 153 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 20 438 подтвержденных случаев заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 20 623 человек.

427 человек погибли. Зафиксирован второй случай смерти за пределами материкового Китая, 39-летний мужчина скончался в Гонконге. В конце января он ездил в город Ухань, где началась вспышка вируса.

Эвакуацию из Китая граждан Украины планируют начать до конца текущей недели. Сообщил об этом гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве.